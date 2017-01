CEEJA: Exame de Circulação de Estudo está com inscrições abertas em Vilhena

Durante o mês de janeiro, estudantes que reprovaram no 9º ano, do ensino Fundamental, e 3º ano, do ensino Médio, poderão se inscrever para realizar o Exame Geral de Circulação de Estudo, uma oportunidade de concluir os estudos.

A opção é oferecida pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), de Vilhena.Segundo o diretor do CEEJA Nilson Teixeira, o exame é direcionado aos alunos do ano letivo de 2016 que ficaram retidos em algumas disciplinas permitindo a eles, caso passem, concluir os estudos seja no ensino médio ou fundamental.

As inscrições iniciam nesta segunda-feira, 09, encerando na terça-feira, 31. Os requisitos exigidos para que o estudante tenha o direito de realizar este exame são: para os alunos do 3º ano do ensino Médio, ter 18 anos completos e aos alunos do 9º ano do ensino Fundamental, ter 15 anos completos.

No ato da inscrição é necessário apresentar a declaração da escola com série e disciplina em que está retido; uma foto 3×4; e cópia do RG ou da Certidão de Nascimento.

O CEEJA está localizado na Rua Duzalina Milani, 757, Bairro Jardim Eldorado. Mais informações podem ser obtidas pelo número (69) 3321-2708.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia