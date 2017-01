Confira ação da PRF nas últimas 24 horas em Rondônia

Nas últimas 72 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 09 acidentes de trânsito que resultaram em 07 feridos e uma morte.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 2433 veículos e 3474 pessoas, destas 927 realizaram teste etílico, sendo que 14 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 07 presos.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 176 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

793 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF flagra três adolescentes viajando sem documento em Ji-Paraná/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 03 adolescentes viajando sem documentos de identificação, neste último sábado (07). Os fatos ocorreram durante patrulhamento de rotina, nas imediações do quilômetro 352 da BR 364, sentido crescente em Ji-Paraná/RO.

Ao abordar o veículo BENZ M LS 1935, cor branca, ano 1996, conduzido por um homem de 59 anos de idade, acompanhado de duas meninas de 14 anos e outra de 15 anos, a equipe da PRF constatou que os adolescentes não portavam documentos de identificação.

Ao ser questionado, o condutor afirmou que conferia os pneus do caminhão, na BR 364, em Jaru/RO, quando foi abordado pelas adolescentes, pedindo carona. Os policiais encontraram uma faca na posse de uma das menores de 14 anos.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para o Conselho Tutelar da localidade.

PRF cumpre mandado de prisão em Vilhena/RO

Neste último domingo (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou um foragido da justiça, durante a fiscalização de rotina realizada no quilômetro 1 da BR 364, sentido crescente em Vilhena/RO.

Por volta das 14 horas, os agentes da PRF abordaram o veículo SCANIA/R114GA4X2N, cor prata, ano 2007, conduzido por um homem de 26 anos de idade.

Ao efetuar pesquisas nos sistemas de segurança, a equipe constatou em desfavor do condutor, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de cometer ameaça.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Vilhena/RO.

Motorista abandona veículo com 300 pacotes de cigarro contrabandeado ao fugir da PRF em Ariquemes/RO

Na tarde da última sexta-feira(06), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal(PRF) apreendeu 300 caixas de cigarros contrabandeados. A ação dos policiais ocorreu por volta das 15H30, durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 49 da Br 421, em Ariquemes/RO.

Ao emanar a ordem de parada ao veículo Fiat Uno Mille, de cor vermelha, o condutor realizou uma conversão sobre a pista de rolamento e evadiu-se em sentido oposto.

A equipe realizou acompanhamento tático pela BR 421 e, posteriormente, pela Linha C25, até o momento em que o condutor abandonou o veículo e tomou destino ignorado pelo interior de uma mata.

Realizadas as buscas no local não foi possível localizar o condutor. Procedida a revista no interior do veículo foram encontrados e apreendidos 300 pacotes de cigarro, marca Eight, oriundo do Paraguai.

Diante dos fatos, o veículo foi recolhido ao pátio da PRF e o material apreendido foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Ariquemes.

PRF e PC realiza operação conjunta em Ariquemes

A Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Polícia Civil deflagrou no inicio da manhã desta sexta-feira (06), em Ariquemes(RO), a operação denominada carga pesada.

A operação visou o combate ao tráfico e a venda de entorpecentes as margens da Br 364.

Por volta das 5H45min, cerca de 45 Agentes da PRF e Polícia Civil cumpriram vários mandados de busca e apreensões. Droga, munição e dinheiro foram apreendidos.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique.

Fonte: Assessoria de Comunicação/ PRF Rondônia