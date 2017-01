ENSINO INTEGRAL: Comunidade escolar é ouvida por Ministério Publico em Vilhena

A implantação do ensino integral nas escolas estaduais Álvares de Azevedo e Shirley Cerutti foi tema de encontro entre a promotora de justiça Yara Travalon Viscardi e representantes da comunidade escolar, em Vilhena.

O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira, 09, no auditório do Ministério Público (MP) e reuniu pais, alunos e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) acompanhados do advogado Caetano Neto.

O grupo através do SINTERO protocolou junto ao MP um documento pedindo a suspensão da portaria que determina o ensino integral nas escolas Alvares e Shirley.

O mecânico Elizeu Pereira de Miranda, afirmou, não ter recebido qualquer informação ou garantia que sua filha de 15 anos teria vaga em outra escola caso não pudesse estudar no integral.

“A escola Shirley não tem estrutura para o ensino integral, fora que cerca de 400 alunos ficaram sem ter onde estudar, pois até agora a secretaria não garantiu vagas para eles em outras instituições. Tudo é só falado, nada de documento, enfim ninguém sabe informar nada”, contou o mecânico.

Já para a dona de casa, Solismar Aparecida, a desinformação tem deixado à preocupada, pois o período de rematrícula começou hoje e vai até sexta-feira, 13.

“Não somos contra o ensino integral, somos contra a forma com que tudo vem sendo conduzido. Outros pais como eu, estão com medo de ficar sem vaga e acabar tendo de matricular seus filhos em escolas distantes como o Marechal Rondon”, desabafou Solismar.

Ao final de reunião, a promotora Yara afirmou que dará uma resposta a comunidade ainda essa semana. Ao Extra de Rondônia a promotora, explicou que após estudar o documento, as portarias do Ministério de Educação (MEC), e ouvir a representação de ensino da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC) estará agindo.

“Vou estudar o assunto para que cheguemos a um consenso que resolva de uma forma pacifica a situação”, concluiu a promotora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia