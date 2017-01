Família coloradense procura por parentes do Paraná e São Paulo

Migrando para Rondônia em 1.984, o casal Maria Rodrigues da Cruz (FOTO) e José Ferreira perderam contato com os familiares da mulher desde então. Passados 32 anos um dos filhos do casal está tentando resgatar o contato com os parentes usando a internet, e para tanto pediu auxílio do Extra de Rondônia para tentar alcançar o objetivo.

Marcos da Cruz Dias, filho do casal e nascido em Colorado do Oeste, onde a família fixou moradia no Estado, tomou a frente da tentativa de localizar a família de sua mãe. A esposa dele, Vera Lúcia da Cruz, também participa da tarefa. Eles têm poucas informações acerca do passado dela, mas informam que Maria é natural do interior de Minas Gerais, porém viveu muito tempo em Ubiratã, no Estado do Paraná.

De lá mudou-se para o interior de São Paulo, mais especificamente para a cidade de Presidente Prudente, de onde veio para Rondônia na década de 80 do século passado. Marcos também acredita que sua mãe tinha sete ou oito irmãos e irmãs, mas sabe apenas o nome provável de três dos tios: Hélio da Cruz, Cecília da Cruz e Lourdes da Cruz. Os sobrenomes, no entanto, podem ser um pouco diferentes dos citados.

Quem tiver informações que possam ajudar Maria a encontrar seus parentes pode entrar em contato através dos telefones (69) 3341-2840, (69) 98406-3633 ou (69) 98408-1464.

