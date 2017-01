Jovem que morreu afogado em Curitiba é sepultado com honras militares em Cerejeiras

O jovem João Vitor Amarante, de 19 anos, morreu na tarde da última quinta-feira, 5, no Rio Iguaçu, em um parque náutico da capital paranaense, Curitiba. João Vitor era morador de Cerejeiras e soldado do Exército Brasileiro no Paraná.

De acordo com informações, o cerejeirense estava de folga quando resolveu entrar na água em companhia de outros jovens. A principal hipótese para que tenha ocorrido o afogamento é de que o rapaz teria sofrido câimbra, mas testemunhas afirmaram que a região é perigosa para ser frequentada.

Os homens do Corpo de Bombeiros levaram 30 minutos para localizar o corpo de jovem que já não apresentava sinais vitais. O rapaz foi conduzido ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML) e ficou a disposição da família.

TRANSLADO E SEPULTAMENTO

O corpo de João Vitor foi transladado a sua cidade de origem, Cerejeiras, onde foi realizado o velório e sepultamento na tarde desta segunda-feira, 9. Amigos e familiares lamentaram sua morte.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo familiar/ Bandab