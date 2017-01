Policial é preso acusado de espancar e algemar menor amigo de sua filha

Um policial civil de 42 anos identificado pelas iniciais do nome como A.D.C.L foi preso no final da noite de domingo (8), acusado de praticar crimes de cárcere privado e lesão corporal contra um adolescente de 15 anos.

De acordo com informações registradas no Bop Nº 207/2017, os crimes foram praticados, quando o menor foi até a casa do acusado, localizada no bairro Ulisses Guimarães em Porto Velho pegar uma bicicleta que havia deixado com sua amiga, filha do policial. A.D.C.L que tinha acabado de chegar embriagado, suspeitou que sua filha tinha sido abusada sexualmente pelo adolescente e partiu para as agressões. A vítima foi espancada e algemada nas grades da janela da casa.

A Polícia Militar foi acionada e mandou uma equipe ao local, que encontrou o servidor público muito alterado. Os militares ordenaram a liberação do menor, porém tiveram as ordens negadas.

O policial civil exigia a presença de agentes e delegado da Central de Polícia e também da perícia técnica para liberar o menor. Depois de três horas de negociação, o desfecho do caso foi positivo e os envolvidos foram encaminhados para a Central de Polícia.

Na delegacia, durante depoimento, a filha do policial disse ao delegado que é muito amiga do menor e que não houve estupro como havia sido mencionado pelo seu pai. Diante das circunstâncias, o acusado foi autuado e ficou preso à disposição da Justiça.

Fonte: Rondoniaovivo