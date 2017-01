Prefeitura de Vilhena estende prazo de validade do concurso público de 2013

O secretário de administração (SEMAD), Miguel Câmara, informou na manhã desta segunda feira, 9, a prorrogação de validade do concurso público realizado no final de 2013 .

Na época, o concurso divulgou edital para 262 vagas de nível fundamental, médio e superior, principalmente, nas áreas de saúde e educação.

De acordo com secretário, os aprovados daquele concurso serão chamados de acordo com a necessidade da prefeitura. “Existe uma grande falta de servidores para trabalhar e desempenhar as atividades na prefeitura. Conforme as necessidades, eles serão convocados. Estamos nos organizando para isto’’, avalia.

Miguel Câmara destacou, ainda, que isto trará a melhora do atendimento. “A finalidade é melhorar o atendimento e desburocratizar o serviço público destinado à população. Esse é o foco e a determinação da nossa prefeita Rosani Donadon, a todos aos secretários”, ressaltou.

Texto e foto: Assessoria