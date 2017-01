Presidente de associação afirma que Evandro Padovani quer tomar tratores doados a entidades

A denúncia contra o secretário de Estado da Agricultura foi feita por Francisco de Assis da Silva Nogueira (foto), principal dirigente da Associação dos Chacareiros do Setor Vilhena.

Segundo ele, máquinas doadas a seis entidades da cidade em julho do ano passado não forma entregues até hoje, os equipamentos estão se deteriorando no pátio do quartel da Polícia Militar, e que agora o governo estadual quer tomar os tratores.

A história começa na Expovil de 2.016, ocasião em que houve pompa e cerimônia para entregar tratores de pneu às seis associações de produtores rurais de Vilhena, através de emenda da deputada estadual Rosângela Donadon (PMDB). Naquela ocasião, depois das fotos e discursos de praxe, os presidentes das entidades ficaram com as chaves dos tratores, mas para receber de fato o equipamento seria necessário contrato de comodato feito pela prefeitura. Até que fosse cumprido o trâmite burocrático a maquinaria ficaria retida no quartel da PM.

Francisco relata que ao procurar a administração para realizar o procedimento foi comunicado pelo então procurador-geral do Município, Carlos Eduardo Machado Ferreira que isso não seria possível naquela ocasião em virtude do período eleitoral. A justificativa soa um tanto estranha, posto que a doação tinha sido feita na mesma época, sem qualquer impedimento legal semelhante.

Passada a campanha eleitoral, ele retornou a Procuradoria Municipal e mais uma vez foi levado na conversa. Na ocasião foi informado, também por Carlos Eduardo, que a entrega só seria feita em janeiro. De acordo com o presidente da associação, não foi dada nenhuma explicação para o novo adiamento.

Na semana passada, ao tentar finalmente receber o trator doado há mais de seis meses, foi barrado pelo Secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, que “atravessou” a negociação entre a entidade e o Município – agora representado pelo novo procurador-geral Mário Gardini – alegando que as máquinas foram doadas em 2.016 e não passaram por uma tal de “Chamada Pública” naquele ano, por isso tinham que ser devolvidas ao governo.

“É um absurdo o que estão fazendo com a gente. O trator não é pra mim, mas sim para as 450 famílias de produtores rurais que fazem parte de nossa associação. Além disso, não somos só nós a sofrer, mas todas as seis associações”, reclama Francisco.

Ele chegou a procurar a deputada Rosangela Donadon, que lavou as mãos e disse que agora a coisa está na mão de Mario Gardini. Este, por sua vez, declarou que precisa de um tempo para tomar uma decisão quanto ao caso.

Enquanto isso, os seis tratores sofrem com as ações do tempo, e começam a se deteriorar. “As baterias já arriaram, os pneus estão murchos e daqui a pouco se arrebentam. Se continuar assim, as máquinas vão virar sucata sem ter sido usadas nem um minuto para o trabalho ao qual foram construídas”, lamentou o agricultor.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia