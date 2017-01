Campeonato de Pesca vai distribuir R$ 20 mil em prêmios

O Armazém do Pescador promove Campeonato de Pesca, em Vilhena (RO). O evento está previsto para acontecer no Pesque-Pague Piracolino no dia 05 de março.

O evento distribuirá R$ 20 mil em prêmios, o competidor que pescar o peixe mais pesado fatura o 1º lugar e R$ 8 mil.

A inscrição poderá ser feita por duplas no valor de R$ 200. Mais informações e inscrições pelos telefones (69) 3321-5042/98429-7540.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação