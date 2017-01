Luizinho participa da posse de Anderson do Singeperon como deputado estadual

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) participou da posse na manha desta terça-feira (10) do deputado estadual Anderson do Singeperon (PV). O ato aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa.

O então presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Socioeducadores do Estado de Rondônia (Singeperon), Anderson Pereira, tem 37 anos, é o 1º suplente pela Coligação Rondônia no Rumo Certo De Novo e assume a vaga deixada pela deputada Lucia Tereza (PP), falecida no último dia 23, aos 70 anos, devido a um aneurisma.

O novo deputado foi candidato pela primeira vez nas eleições estaduais em 2014, onde obteve nas urnas 9.015 votos, registrados em 51 dos 52 municípios rondonienses. Anderson é o primeiro agente penitenciário da base sindical e o primeiro diretor da Federação Sindical Nacional de Servidores Penitenciários (Fenaspen) a se tornar deputado estadual no Brasil.

Ao abrir o seu primeiro discurso como deputado, Anderson pediu um minuto de silêncio em memória à deputada Lúcia Tereza. Ele fez agradecimentos pela presença de familiares, amigos e servidores do sistema penitenciário.

“Começo hoje minha trajetória política no Estado, terra da qual me considero filho, pois aqui cheguei aos 10 anos de idade, agradecendo em primeiro lugar ao nosso grande Deus, por permitir que aqui estivéssemos, neste dia”, declarou Anderson Pereira.

O deputado afirmou ter orgulho de ser agente penitenciário e disse pretender fazer história em nome de toda a classe. Anderson destacou ter dois anos de desafios pela frente e ressaltou que o maior deles será o de lutar contra as injustiças e pelo trabalhador.

“Defenderei todos os trabalhadores rondonienses, cujos direitos são alvos de sorrateiras manobras pela sua precarização. O trabalho faz parte da base da família e a família é a base do Estado Democrático de Direito”, frisou Anderson do Singeperon.

O deputado Luizinho Goebel disse ser gratificante receber um deputado do seu partido e destacou a importância da representatividade do ato para toda a família. Goebel disse desejar que o parlamentar consiga cumprir com seu juramento e honrar o seu mandato. Luizinho elogiou o respeito de Anderson pelo trabalho da sua antecessora, deputada Lúcia Tereza e as ações do empossado enquanto sindicalista.

Participaram da posse: Os deputados Edson Martins (PMDB), José Lebrão (PMDB), Ribamar Araújo (PT), Só na Bença (PMDB), o presidente Maurão de Carvalho (PMDB) e o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Velho, Maurício Carvalho (PSDB), prestigiaram a solenidade de posse, que foi acompanhada por familiares, amigos, agentes penitenciários, líderes sindicais e eleitores do novo parlamentar.

Autor e foto: Assessoria