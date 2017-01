Padovani encaminha ofício para prefeitura retirar tratores

O secretário da Agricultura em Rondônia (Seagri), Evandro Padovani, procurou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 11, para apresentar oficio e frisar o empenho da deputada Rosângela Donadon com recursos para Vilhena e região.

Segundo Padovani, os tratores não têm nada a ver com a parlamentar e sim com a prefeitura, que não destinou os tratores para o destino final e ficaram estacionados por mais de 190 dias no quartel da PM.

“A parlamentar é uma das que mais coloca recursos para secretaria de agricultura. Não falta empenho para nos ajudar com recursos”, concluiu Padovani.

O ofício (foto abaixo) foi recebido e assinado na manhã desta quarta na prefeitura e o prazo deverá ser cumprido, caso contrário o convênio será anulado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia