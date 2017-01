PARCERIA: prefeita recebe visita de representantes do Banco do Brasil

Na manhã desta quarta-feira, 11, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) recebeu a visita de membros da diretoria da agência do Banco do Brasil (BB) em Vilhena.

O encontro, que aconteceu no gabinete da prefeita, serviu para apresentação do novo gerente geral da agência do BB no município, Rodrigo Nogueira, e também para estreitar os laços entre as duas instituições.

A gerente de relacionamentos do BB, Erica Boulos, colocou a estrutura do banco à disposição do município para parcerias vitais ao agronegócio.

Já Nogueira informou que a agência de Vilhena tem a disposição R$ 100 milhões para financiamentos voltados para o pequeno, médio e grande produtor com juros que variam de 5.5% a 8.5% ao ano.

De acordo com o gerente, esse valor deve causar um grande aquecimento na economia local gerando mais emprego e renda em todos os setores da sociedade.

“Este ano inicia com um horizonte mais favorável com relação às linhas de crédito. Nós, do Banco do Brasil, estamos bastante otimistas com o novo cenário econômico do país e também bastante animados com as intenções da nova prefeita em promover o desenvolvimento do município”, disse Rodrigo.

Por sua vez, a prefeita ficou bastante otimista com a notícia, mas deixou claro que sabe dos passos que o município tem que dar para que essa parceria se concretize.

“Este é um grande momento principalmente para o homem do campo, em especial o pequeno e médio produtor. Eu preguei isso na campanha e minha equipe já está trabalhando no sentido de regularizar as associações e cooperativas, bem como a questão da regularização fundiária. Sabemos que sem isso o produtor não consegue acessar as linhas de credito”, falou Rosani.

A prefeita teve a oportunidade de explanar aos dirigentes a vontade de ainda neste mandato construir um novo centro administrativo para o município e recebeu deles o compromisso de realização de um estudo para apontar a viabilidade do projeto.

Texto e foto: Assessoria