Secretário recorre a hospital de Cacoal para conseguir medicamentos para HR de Vilhena

Para o secretário de saúde Marcos Aurélio Vasques, a saúde em Vilhena é uma caixinha de surpresas. O gestor mal assumiu a pasta e vem sendo surpreendido com buracos deixados pela gestão passada.

“Cada minuto é uma surpresa nova, um susto”, comentou, relatando que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tinha R$ 200 mil em caixa, mas que o dinheiro simplesmente sumiu sem ter feito licitação e que o desfalque terá que ser pago para o governo na atual gestão.

Sem dinheiro suficiente até mesmo para quitar a folha salarial dos servidores da saúde, Vasques comentou que o dinheiro do fundo de repatriação do Governo Federal, teve que ser remanejado para quitar o pagamento do mês de dezembro e que até o final deste mês pretende quitar a folha de janeiro. “Quinta ou sexta o pagamento de dezembro estará na conta dos servidores”, assegurou.

Enquanto falta de um lado é esbanjado do outro. Vasques comentou que um “pente-fino” está sendo feito e foi descoberto que alguns dos prédios alugados que venceram contratos e estão desocupados, a prefeitura continua pagando contas de energia. “São descontroles que atrapalham o sistema”, concluiu Vasques.

Algumas das medidas adotadas com urgência estão os medicamentos que o secretário teve que recorrer ao Hospital de Cacoal para pegar emprestado e a contratação de médicos.

O rombo totaliza mais de R$ 1 milhão no Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IMPV), Imposto de Renda e folha salarial.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia