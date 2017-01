Stúdio Nádia Reis comemora um ano de sucesso em Vilhena

Em 18 de janeiro do ano passado a professora Nádia Reis resolveu dar um passo arriscado. Em época de plena crise ela lançou-se a um empreendimento próprio, após ter passado a vida toda prestando serviços em academias e escolas da cidade, inaugurando o Stúdio Nádia Reis, em sua primeira experiência como empresária.

Doze meses – e mais de trezentos alunos depois – a professora está radiante, e com vários projetos para a retomada das aulas, que aconteceu no início dessa semana.

O sucesso do empreendimento vem da combinação de talento, esforço e dedicação por parte de Nádia, que dedica sua vida à dança e ao ensino de suas técnicas. Isso aliado ao reconhecimento de sua competência pelas alunas, que lotam os horários disponíveis.

Com as aulas tendo reiniciado após breve recesso de final de ano, a procura por vagas já começou. “Mas ainda temos espaço para receber mais alunas”, destaca a professora.

O Stúdio Nádia Reis, que fica localizado no centro da cidade (Avenida José do Patrocínio, 3130), oferece aulas de Zumba, Ritmos, Balé, Balé Fitness e agora agregou também o Jazz, a primeira novidade neste segundo ano de atividades. E muito mais ainda vem por aí: “Dentro de alguns dias começaremos também com aulas de Step e Jump”, garante Nádia.

As aulas, com uma hora de duração, acontecem nos três períodos do dia. Pela manhã o primeiro horário abre às 06 horas, com o último encerrando às 09. Depois, a partir das quatro horas da tarde há horários ininterruptos que entram noite adentro, com encerramento das atividades às 21 horas.

A escola de dança atende ao público feminino de todas as faixas etárias, e além da programação rotineira realiza eventos periódicos. “Este ano teremos muita coisa bacana para realizar”, destaca Nádia.

Faça como mais de 300 vilhenenses já fizeram e escola o Stúdio Nádia Reis para manter a saúde, a boa forma e potencializar sua beleza.

“Venha queimar calorias como muita diversão junto com a gente”, convida a simpática professora, que começou sua vida empresarial com o pé direito. Mais informações pelo telefone (69) 98147-6925..

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia