Vilhenense Leonel Bertolin é cotado para assumir a SEAGRI

O ex-secretário de Agricultura da prefeitura de Porto Velho pode ingressar no Governo Confúcio Moura assumindo a mesma função, desta vez no Estado.

A notícia circula nos bastidores na capital, e faz parte da estratégia de negociações políticas visando as eleições do próximo ano. Assim como o atual titular da SEAGRI, Evandro Padovani, Leonel Bertolin possui vínculo com Vilhena – cidade em que inclusive chegou a concorrer a prefeito, portanto não haveria prejuízo de influência do Cone Sul na hierarquia do governo.

Provável candidato ao Senado no próximo ano, Confúcio Moura precisa de acomodação partidária para participar da disputa sem atrapalhar seu correligionário Valdir Raupp, que deve tentar a reeleição.

A saída seria ingressar no PSB, onde está o vice-governador Daniel Pereira, que vai concluir o mandato Executivo.

A fim de pavimentar o ingresso na sigla socialista, Confúcio Moura pode começar a abrir espaço em seu governo para quadros do PSB que se destacaram na administração de Mauro Nazif e que estão em busca de colocação, caso de Leonel Bertolin. Ele foi considerado o melhor secretário municipal de Agricultura a ter ocupado a pasta do Executivo da capital e um dos mais atuantes de Rondônia, com elevada aceitação.

Por enquanto a conversa circula apenas no meio político, e tal como um jogo de xadrez pode ser alterada com a movimentação de outras peças, mas a tendência neste momento é que a mudança no comando da SEAGRI deve mesmo ser concretizada a qualquer momento.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação