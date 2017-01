Atacantes prata da casa e de SP assinam com Barcelona de Vilhena

O presidente do Barcelona, José Luiz Pereira, confirmou na tarde desta quinta-feira, 12, a contratação de mais dois atletas para reforçar o time.

Com a proposta de manter os pés no chão e de dar oportunidade para jogadores locais o presidente confirmou a contratação de dois atacantes: Jhonathan Rodrigues, de 24 anos, e Heitor Caio, de 21 anos.

Com os dois novos contratados agora já são cinco atacantes que integram o elenco do Barcelona. “Para um campeonato pegado como o de Rondônia precisamos de boas peças de reposições em todos os setores”, declarou José Luiz.

Jhonathan, também conhecido como Pato, é morador de Vilhena e já atuou pelo Paranavaí – PR e Jacareí Atlético Clube, de São Paulo. Já Heitor Caio é de São Paulo e foi profissionalizado há 2 anos, possuí passagens por Jaraguá do Sul – SC, Imbitupa – SC, Paranavaí – PR e Tanabi – SP.

Para o setor ofensivo o catalão vilhenense vai contar ainda com os gols do artilheiro Cabixi, Brunho Henrique, com passagem por Náutico e Vitória da Bahia, e Espeto, atleta de Vilhena. O Barcelona estreia no Campeonato Estadual no dia 11 de março contra o Ariquemes, no Gentil Valério.

Assessoria Barcelona