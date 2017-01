Empresário exige que Câmara impeça vereadores presos de tomar posse

Através de uma mensagem de áudio que circula em grupos do Whatsapp, o dono do Posto de Molas Noma, que se identifica apenas como “Emerson” apela aos parlamentares que estão no exercício do mandato a não dar posse a Vanderlei Graebin, Junior Donadon e Carmozino Alves.

Ele afirma que se isto não acontecer, irá fechar sua empresa e dirigir-se até a sede do Poder Legislativo local convocando a comunidade a fechar o prédio e impedir a entrada de qualquer um dos vereadores de entrar no local.

A gravação já viralizou na rede social, e está causando enorme repercussão, a maioria a favor como era de se esperar. No entanto tem gente contra o autor da mensagem, e declara que ele pode ser preso por obstruir uma decisão da Justiça.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia