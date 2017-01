PF faz operação contra coiotes que levam rondonienses para Bahamas

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (13) a Operação Piratas do Caribe, que busca desarticular uma organização criminosa de ‘coiotes’ responsável por levar brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. Cerca de 30 policiais cumprem sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva, em Rondônia, Santa Catarina e Minas Gerais.

Conforme a PF, as investigações começaram a partir da notícia do desaparecimento de um brasileiro que teria tentado entrar ilegalmente nos Estados Unidos, com auxílio de coiotes que cobravam quantias de até R$ 60 mil para intermediar o transporte ilegal via Bahamas.

A operação também busca informações que indiquem onde estão os 12 brasileiros desaparecidos em novembro do ano passado na região das Bahamas.

Entrada ilegal

Segundo a PF, antes de sair do Brasil, “os imigrantes ficavam em alguma cidade com aeroporto internacional de fácil acesso aguardando a ordem de embarque para as Bahamas, que ocorria quando um determinado agente de imigração daquele país facilitava a entrada dos brasileiros. Em Bahamas, os imigrantes aguardavam por vários dias para embarcar para os Estados Unidos de barco.”

Fonte: Assessoria