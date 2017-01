PM salva homem de ser linchado após agredir amásia

O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira, 12, na Avenida 1709, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a polícia foi chamada por populares onde relataram que o suspeito de 29 anos, se desentendeu com a amásia, pegou uma faca e ameaçou matar a mulher.

Vizinhos interviram na ação do rapaz, e conseguiram desarmá-lo. Porém, começaram a espancá-lo. Mas logo a polícia chegou e o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia