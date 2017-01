Prefeitura revitaliza sinalização e instala placas de trânsito em Vilhena

A prefeitura de Vilhena, através da Secretaria de Trânsito do Município (SEMTRAN), iniciou o trabalho de revitalização da sinalização e instalação de placas indicativas na cidade.

O órgão municipal deu início à pintura da sinalização nas vias urbanas que há muito tempo não se via na cidade. “O trabalho está sendo feito por ser uma necessidade urgente. Algumas estão muito apagadas e confundem motoristas e pedestres. Com um pouco de tinta que tínhamos aqui estamos conseguindo pelo menos um paliativo”, disse o secretário Wagner Wasczuck Borges.

Além disso, a equipe também começou a instalar 150 placas de sinalização no município. De acordo com Wagner, as placas estão sendo instaladas no perímetro urbano e em locais de extrema necessidade.

Wagner explicou que a instalação se deve a uma parceria recém formada com o Departamento Nacional de Infra Estrutura e Transporte (DNIT). De acordo com o secretário, o diretor do órgão em Vilhena, Ivo Alves Pereira, garantiu junto a Superintendência do Estado 150 placas de sinalização horizontal.

Essas placas alertarão os limites de velocidade, lombadas, cruzamentos, conversões, entre outros. “Por determinação da prefeita Rosani Donadon, minha equipe já está realizando este trabalho e as placas estão sendo colocadas nos pontos mais críticos que necessitam de sinalização imediata”, falou Wagner.

O DNIT doou as placas e toda a estrutura de madeiramento e parafusamento, enquanto a SEMTRAN irá arcar apenas com a mão de obra para a instalação das placas.

Texto e fotos: Assessoria