BARRÃO: torneio tradicional em Colorado contará com 20 equipes e 360 atletas

O Campeonato de maior tradição em Colorado do Oeste chega a sua 29ª edição com um número expressivo de equipes e atletas inscritos.

O certame, que já tem data definida para bola rolar pela primeira vez, contará com 20 equipes divididas em quatro chaves e 360 atletas disputam a competição.

Times cogitados como favoritos na competição estão na disputa, mas com a bola rolando e as condições do campo podem trazer surpresas na fase mata-mata.

A rodada de abertura será no domingo, 29, de janeiro, a partir das 8h00, com os seguintes jogos:

Operário x Folha Colorado

Juventus x KM13

Guinhco Silva x Sorri Bem A

Sorri Bem B x Sub 18

Cruzeirinho x Linha 2

Linha 6 x Santa Luzia

Linha 8 x Internacional

Fórum x Baixadão

Multirão x Colorado Motos

Eletroar x Paulinho Pinturas

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia