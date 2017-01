Conhecido por clubes de RO, Batizoco é confirmado como técnico do Barcelona

A diretoria do Barcelona Futebol Clube acertou a contratação do técnico Tiago Batizoco que vai comandar o time profissional no Campeonato Estadual de 2017. Como é de conhecimento de todos, Batizoco estava exercendo as funções de diretor de futebol e coordenador técnico dentro do clube.

A confirmação da contratação veio do presidente, José Luiz, nesta sexta-feira, 13. O presidente acompanhava os trabalhos de manutenção do Centro de Treinamento do Barcelona e bateu o martelo. “Batizoco é o treinador do Barcelona. Nada mais justo, já que acompanhou todo o processo de profissionalização”, confirmou.

O treinador, até então nos bastidores do catalão vilhenense, tem contribuindo de forma direta na montagem do elenco, que está prevista para finalizar até o dia 25 de fevereiro. Além disso, Batizoco acompanhou e coordenou a diretoria na profissionalização do clube.

Para o técnico do “índio do cone sul” todo esse processo fortalece o futebol do estado. “Fico feliz por receber a confiança do presidente nesse projeto. É a oportunidade de fazer um trabalho com uma filosofia diferente, que é valorizar a base”, declarou o Batizoco.

Currículo

Tiago Batizoco, de 35 anos, apesar de novo tem um extenso currículo no futebol. Treinador há 10 anos, em Rondônia já trabalhou em times como o Rolim de Mora, Espigão, Ji-Paraná, VEC, Ulbra, Rondoniense e Comercial de Campo Grande.

Em 2011 foi campeão estadual profissional e possuí diversos acessos no currículo. Comandou o time sub-20 do Espigão na Copa São Paulo de 2013, dono da melhor campanha de um time de Rondônia na copinha. Em três partidas foram dois empates e uma vitória, sobre a equipe do Grêmio por 2 a 0.

Apresentação oficial

Diante da oficialização do treinador, a diretoria do Barcelona convida a imprensa para uma coletiva para a apresentação oficial que será realizada na próxima segunda-feira, 16, na sede do clube localizada na Avenida Duzalina Milane, Bairro Jardim Eldorado. Na oportunidade serão apresentados jogadores locais contratados recentemente.

Texto e foto: Assessoria Barcelona