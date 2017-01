Cotas da Sicoob Credisul geram mais de R$ 10 milhões de renda aos cooperados

Os cooperados da Sicoob Credisul (Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia) terminaram o ano de 2016 com um bom motivo para comemorar. A cooperativa depositou mais de R$ 10 milhões nas contas dos cooperados, como aliás acontece todos os anos desde sua criação. O depósito é realizado sempre no último dia útil do ano e é referente aos juros sobre o capital – as cotas que cada cooperado tem integralizadas na cooperativa.

Segundo Ivan Capra, diretor-presidente da Sicoob Credisul, no final do ano, o capital social da cooperativa era de R$ 77.296.990,52. A remuneração paga sobre esse valor – os juros – renderam R$ 10.325.365,95 que foram pagos aos cooperados no dia 30 de dezembro. “Esse valor é 100% da Selic média do ano de 2016, e foi creditado na conta corrente de cada cooperado, proporcionalmente ao valor médio das cotas que cada um tem”, explica Ivan.

Os juros sobre o capital são um rendimento seguro e certo para os cooperados da Sicoob Credisul. No ano passado, os ganhos com essa aplicação foram em torno de 13,3% ao ano. Ou seja, quem tinha R$ 1 mil aplicados em cotas da cooperativa ganhou o equivalente a R$ 133,00. Em termos de comparação, o mesmo valor aplicado na Poupança rendeu no ano passado cerca de R$ 83,40 – quase R$ 50,00 a menos que a aplicação em cotas da Sicoob.

Mas o que parece ser um bom negócio fica ainda melhor se levarmos em conta que os cooperados da Sicoob Credisul ainda tem mais dinheiro para receber. As sobras da cooperativa (lucros) serão distribuídas no mês de março. “Ainda não temos o valor exato, mas a expectativa de resultado do ano de 2016, somando as sobras mais os juros ao capital está na casa dos R$ 27 a 28 milhões. Considerando o ano ‘difícil’ que foi 2016, teremos, mais uma vez, um excelente resultado para os nossos cooperados, consagrando a Sicoob Credisul como a principal instituição financeira do Cone Sul do Estado”, afirmou Ivan Capra.

O presidente da Sicoob Credisul finaliza com uma mensagem aos cooperados: a integralização de cotas é a melhor pedida para quem quer rendimento seguro e eficaz. Além disso, ao investir no capital social da cooperativa, o cooperado fortalece a instituição para que ela continue a garantir bons resultados para todos.

Autor e foto: José Antonio Sant’Ana