Hoje tem super balada no Jão

Hoje acontece a super balada na boate Jão, organizada pela FOUR PRODUÇÕES, a festa vai contar com 3 atrações, direto de Tangará dá Serra – Mato-Grosso

O cantor Eduardo Lima agita o sertanejo, no Garden o DJ residente Lucas Baggio inicia a noite com muito eletrônico e pra finalizar com chave de ouro, DJ Felipe Rodrigues toca o melhor do Eletrônico/Funk/HipHop.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração