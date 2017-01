Município pretende entregar aeroporto ao governo

Na vinda do governador Confúcio Moura a Vilhena nesta sexta-feira, representantes oficiais do Município conversaram com autoridades estaduais acerca do repasse da administração do aeroporto local ao Estado.

A comitiva da administração que tratou do assunto com dirigentes do governo estadual foi liderada pelo vice-prefeito Darci Cerutti (foto).

Segundo ele, Vilhena é a única cidade de Rondônia que tem o encargo de administrar um terminal aéreo. “Nos demais municípios esta tarefa fica a cargo do Estado ou do governo federal”, afirmou. De acordo com Cerutti, tal responsabilidade gera um custo de mais de um milhão de reais ao ano para os cofres públicos locais. “Esse dinheiro poderia ser melhor aplicado em áreas como a saúde ou educação”, exemplificou.

Só com folha de pagamento, a manutenção do aeroporto gasta sessenta mil reais por mês. “Além disso há outras despesas para se manter esta estrutura funcionando, além de requerer eventuais investimentos”, frisou o vice-prefeito. Ele classifica como “erro de gestões passadas” o fato do Município ter trazido para si a obrigação de manter o aeroporto, “e está na hora de corrigir esta distorção”.

Finalizando, ele acenou com a possibilidade do mesmo acontecer com o Hospital Regional. “Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos após a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena, que deve acontecer no segundo semestre. Conforme as circunstâncias poderemos buscar meios de tirar de Vilhena a responsabilidade de proporcionar atendimento hospitalar para outras cidades arcando com a maior parte das despesas para tanto”, complementou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia