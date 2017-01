ORGANIZAÇÃO: decreto determina expediente de servidores em horário integral na prefeitura

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) confirmou na sexta-feira, 13, uma decisão que já foi repassada para os servidores municipais a cerca da nova jornada de trabalho na prefeitura.

A partir desta segunda-feira, 16, o Poder Executivo passa a funcionar em horário integral, a partir das 7h até às 13h; à tarde, expediente é interno se inicia às 15h com término às 17h.

Os servidores que deverão cumprir o novo regime de trabalho são aqueles que mantém Funções Gratificadas (FGs), bem como os que mantêm prêmio de desempenho e notadamente profissionais com cargos comissionados.

O decreto, segundo a prefeita de Vilhena, pode ser prorrogado até o final do ano, e a principal finalidade é a organização das secretarias e pastas do município.

Rosani Donadon explicou que há muito trabalho a ser feito, principalmente de ordem burocrática, e o novo regime de trabalho tem como finalidade acelerar esse processo. “Logicamente é uma decisão bastante impopular junto aos servidores, mas de suma importância para a organização da casa”, disse a prefeita ao comentar a decisão.

Os primeiros servidores informados foram os fiscais e engenheiros da prefeitura durante reunião que aconteceu na tarde da sexta-feira, 13, no auditório do paço municipal. “Ao longo da manhã, as equipes irão trabalhar no atendimento normal para que as ações não parem. À tarde, iniciaremos a reorganização do Plano Diretor, bem como do código tributário do município. Ambos estão desatualizados há quase uma década e é preciso atenção quanto a isso”, acrescentou Rosani Donadon.

A prefeita pediu a compreensão dos profissionais tendo em vista o fato de ser assuntos importantes para o município de Vilhena. “Sabemos que foge dos horários tradicionais, mas é preciso acelerar essas organizações de ordem técnica. Depois que a casa estiver em ordem, poderemos rever essa decisão e até mesmo revogar o decreto”, arrematou.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação