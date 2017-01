Servidores reivindicam e prefeito aumenta salário em Cabixi

O novo prefeito de Cabixi Silvênio de Almeida, esteve reunido com o Sindicato dos Servidores Público Municipais (Sismuc) para debater melhorias para a classe.

A principal reivindicação dos servidores estava o reajuste do salário através do vale alimentação para a folha de pagamento de 2017. O encontro foi com o presidente da Sismuc, Adilson Almeida Fagundes.

Após a reunião ficou decidido que ainda neste mês de janeiro a folha será aumentada em R$100 no vale de alimentação, “superando assim o ticket de todos os outros municípios”, contou o prefeito.

O vale que era de R$400 subiu para R$500. Segundo o presidente da Sismuc, Adilson Almeida, outra reunião será marcada em breve para reivindicar interesses da categoria.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia