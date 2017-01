Suspeitos de roubar relojoaria são flagranteados por porte ilegal de armas e tráfico de drogas

Das oito pessoas presas pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira, 13, suspeitos de participação no assalto ocorrido numa relojoaria em Vilhena, três foram flagranteados pelo delegado que estava de plantão.

Dos detidos, quatro eram homens e quatro mulheres, sendo uma menor de idade. Após o assalto, a PM com apoio de outras viaturas chegaram numa casa na Rua 809, no bairro Alto Alegre, onde além dos suspeitos, foram apreendidas as armas usadas no assalto, grande quantidade de drogas, dinheiro e diversos objetos roubados da relojoaria, entre outros.

Após serem ouvidos, o delegado de plantão decidiu pelo flagrante de três dos envolvidos que se intitulam membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), inclusive relatam que estão em guerra com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) pelo comando de tráfico de drogas no Cone Sul.

A Polícia Civil vai aprofundar as investigações para identificar outros membros da suposta facção do CV que diz estar estalada em Vilhena e em guerra com o PCC.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia