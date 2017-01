Tumulto e forte esquema de segurança marcam posse de Graebin e Junior Donadon; vídeo

A posse dos vereadores reeleitos Vanderlei Graebin e Junior Donadon, que estão presos desde o ano passado, foi permeada por tumulto, protestos e bate-boca entre populares e familiares de Graebin.

A cerimônia aconteceu às 10 horas, no gabinete do presidente do Poder Legislativo, Adilson de Oliveira. Mas uma hora antes teve início a movimentação de agentes penitenciários na Casa de Leis, ocasião em que a imprensa foi proibida de entrar no prédio. Só depois que a Polícia Militar enviou três guarnições a Câmara de Vereadores os repórteres tiveram acesso ao recinto.

Os dois vereadores chegaram por volta das 09h50m, e antes da solenidade tiveram tempo para rever familiares. Em seguida aconteceu o juramento e assinatura do termo de posse da dupla, sendo que Junior Donadon cumpriu o rito em primeiro.

Enquanto todos estavam dentro do gabinete da presidência, fora dele e nos arredores do prédio dezenas de pessoas se posicionaram junto as duas portas de acesso ao prédio para aguardar o momento em que Donadon e Graebin seriam levados de volta as viaturas da SEJUS que os trouxeram da capital.

Quando os vereadores saíram foram vaiados e achincalhados pelos presentes, e chegou até a acontecer acirrada discussão e troca de insultos entre familiares de Vanderlei e os manifestantes.

Por muito pouco não houve distribuição de sopapos. As viaturas saíram rapidamente do local, com sirenes ligadas, encerrando o lamentável episódio.

Junior e Graebin foram levados ao presídio da cidade, onde devem almoçar. A viagem de retorno à capital acontece no início da tarde.

Veja vídeo abaixo

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia