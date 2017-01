Em Cerejeiras, homem furta bateria e vende por R$ 50

Neste sábado, 14, a Polícia Militar (PM) de Cerejeiras, foi chamada pela vítima onde relatou que ao chegar em sua oficina deu por falta de uma bateria de caminhão que tem valor aproximado de R$ 700,00.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha que mora próxima ao local, contou que viu o suspeito que o identificou pelo nome levando a bateria na garupa de uma bicicleta.

O rapaz foi localizado pela guarnição, e indagado contou que havia vendido no ferro velho por R$ 50.

A polícia foi até ao local onde o suspeito indicou e em conversa com o proprietário ele disse que comprou a bateria por trabalhar com compra e venda de sucatas. Mas que a bateria estava quebrada por isso comprou. O jovem disse aos policiais que no trajeto a bateria caiu da bicicleta e quebrou.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração