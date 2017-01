PRIMEIRA ETAPA: Cronograma de ações da Semed envolve reforma e ampliação de escolas

A secretária municipal de educação, Raquel Donadon, visitou na última semana várias unidades escolares em Vilhena.

Ela manteve reuniões com diretores e servidores, momento em que ouviu as necessidades de cada escola.

A princípio, Raquel determinou a limpeza dos pátios e retirada de entulhos. Nas visitas, a titular da Semed constatou a precariedade dos prédios escolares. “Não queremos acusar ninguém, mas é lamentável o estado de abandono das escolas públicas municipais”, lamentou.

A secretária disse que há um cronograma de ações, que envolve reforma e ampliação das unidades. “Daremos uma melhor condição de bem-estar para nossos alunos estudarem com o maior conforto. Não é fácil, sabemos disso, mas faremos tudo para realizarmos nosso trabalho em prol de uma educação de qualidade”, ressaltou Raquel Donadon.

MERENDA DE QUALIDADE

Ainda, nas visitas, Raquel firmou o compromisso com os servidores de ter uma educação com qualidade e dar uma boa alimentação aos alunos. “Iremos adquirir cerca de 25 mil quilos de carne para atender as 29 escolas municipais. Nosso objetivo é servir alimentos fresquinhos, saborosos e nutritivos. É determinação da nossa prefeita Rosani Donadon realizarmos um trabalho transparente”, disse Raquel.

