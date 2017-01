Rondoniense faz ensaio sensual para Site

Como um grande precursor de beldades, o site Diamond Brazil revelou mais uma beldade “desconhecida”. A negra que merece estar no carnaval e merece fazer parte do time das negras mais belas do país, Ana Valquíria fez um lindo ensaio nu, mostrando que veio para ficar.

O site Diamond Brazil se tornou um revelador de mulheres lindas não conhecidas na mídia, mas também busca mostrar a beleza de famosas como foi o caso de Veridiana Freitas, Viviane Bordin, as Ex-BBBs Anamara e Nati Casassola entre outras subcelebridades da midia como Patrícia Jordane, Jéssica Amaral e muitas outras.

Ana Valquíria largou a cidade de Espigão do Oeste em Rondônia, para arriscar a vida em Balneário Camború em Santa Catarina e contou sobre a mudança em sua vida e porque decidiu posar nua.

“Cresci muito ao vir a Balneário, tanto na beleza quanto pessoa, fora a qualidade de vida no sul que é bem melhor. Decidi fazer as fotos porque era algo que eu já queria e admiro a beleza de um corpo nu.” Disse Ana Valquíria.

