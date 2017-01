Semosp inicia programa de limpeza e recuperação de ruas em Vilhena

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) iniciou nesta sexta-feira, 13, a limpeza e recuperação das ruas e avenidas de Vilhena.

O secretário municipal Josué Donadon informou que o trabalho começou no bairro Cristo Rei com limpeza, recuperação e patrolamento das ruas e avenidas do bairro. Além disso, está sendo feita a retirada do entulho.

A equipe da Semosp também está limpando e cortando a grama do canteiro central da Melvin Jones, a principal avenida do bairro.

O titular da Semosp disse que está acompanhando os trabalhos nas vias que precisam de recuperação, que será estendido a todos os bairros. Isto proporcionará melhores condições de trafegabilidade nos locais.

Entretanto, Josué garantiu que os bairros Assossete e Embratel receberão atenção especial devido aos problemas de alagamentos gerados nesta temporada chuvosa. “O trabalho faz parte do cronograma de ações da Semosp. A prefeita Rosani Donadon acompanha de perto as atividades. Queremos manter a cidade sempre limpa e cuidada”, destacou.

Texto e fotos: Assessoria