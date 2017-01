Vice prefeito de cidade rondoniense morre afogado em represa

Empossado no último dia 31 de dezembro, o vice-prefeito do município rondoniense de Alta Floresta do Oeste, Edmar Boldt, de 50 anos de idade, desapareceu enquanto nadava em uma represa localizada na zona Rural do município.

De acordo com informações policiais, Edmar caiu de um bote e acabou desaparecendo nas águas. Militares do Corpo de Bombeiros se deslocaram da cidade de Rolim de Moura e encontraram dificuldades para localizar o corpo.

A morte inesperada do vice-prefeito chocou os moradores da cidade que aguardam que o corpo seja resgatado para os devidos procedimentos fúnebres.

Fonte: RONDONIAOVIVO