Atendimento do programa “Bolsa Família” reinicia em fevereiro

A prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa que retomará o atendimento do programa “Bolsa Família” a partir da primeira semana de fevereiro.

O atendimento será feito no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que fica localizado na Rua Rio Grande do Norte, número 1950, no Setor 19, entre as 7h às 12h30.

A Semas ressalta que para receber o atendimento é preciso apresentar os seguintes documentos acompanhados de cópias: comprovante de endereço, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, se for casado documentação do cônjuge, certidão de nascimento e declaração escolar dos filhos.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (69) 3322-1462 ou 3321-4988.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa