Barcelona apresenta mais dois reforços para a temporada 2017

Estreante no profissional, o Barcelona Futebol Clube de Vilhena segue se reforçando para a Estadual 2017. Na manhã desta segunda-feira (16) o Catalão Vilhenense apresentou mais dois nomes.

Um deles é o do treinador Tiago Batizoco, que vinha atuando como gerente de futebol, e agora foi confirmado como treinador para o Estadual 2017. O outro nome é o meia de 20 anos, Kleber Willian, o “Tuquinha”.

A apresentação foi feita na sede do clube, no Jardim Eldorado. “O Tiago é uma pessoa transparente e de credibilidade e competência. Ele acreditou no nosso projeto e mesmo tendo propostas de outros clubes topou o desafio de comandar o Barcelona na sua temporada de estreia”, disse o presidente do Barcelona José Luiz.

Batizoco, que acumula dois acessos e dois títulos estaduais nos seus dez anos de carreira com treinador, falou sobre o desafio de comandar um time novo.

“O mais importante é termos o apoio do presidente, sem o apoio da diretoria não conseguiremos fazer muita coisa; somos um clube novo, estamos começando do zero e o que precisamos e nos organizar, principalmente na questão de estrutura; se você tiver o mínimo de estrutura, você tem grande chance de brigar pelo título”, pontuou Batizoco.

Já o meia Tuquinha iniciou sua carreira no VEC sendo campeão Estadual Sub-20 em 2014, disputado também a Copa São Paulo de Juniores de 2015, quando o VEC enfrentou o Flamengo. Ainda em 2015 foi vice-campeão Rondoniense e disputou a Série D.

“O Tuquinha é um menino que tem muito futuro, temos confiança nele e tenho certeza que ele fará um bom campeonato”, avaliou o presidente José Luiz.

Tuquinha disse em entrevista coletiva na sede do clube vilhenense que estava feliz de vestir a camisa do Barcelona e poder fazer parte da história que se inicia. “Eu só tenho a agradecer ao clube pela oportunidade e confiança, estou muito feliz”, disse.

O meia revelado no VEC disse que pesou um pouco a decisão de defender as cores do Barcelona, mas pontuou que vida de jogador é assim mesmo e eu irá dar o seu melhor pelo Barcelona.

Hoje, 17 atletas já estão com contratos assinados com o Barcelona, outros 13 jogadores que fazem parte do grupo ainda estão em avaliação. A diretoria pretende fechar o elenco até o dia 25 de janeiro. A apresentação oficial será o dia 10 de fevereiro. O Barcelona estreia no Estadual no dia 11 de março no Gentil Valério, contra o Ariquemes.

Texto e foto: Assessoria Barcelona FC