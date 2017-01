Cartolina e envelope estão entre os itens proibidos em lista de material escolar

O período de férias está chegando ao fim, em escolas particulares à volta as aulas acontece ainda no mês de janeiro. Já para as instituições estaduais e municipais é previsto o inicio do ano letivo para fevereiro, em Vilhena.

Envolvidos com rematrículas e matriculas pais e responsáveis, já começaram a percorrer as papelarias na busca por melhor preço em material escolar.

O Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (PROCON) divulgou uma relação de itens proibidos na lista de material escolar. Cartolina e envelope estão entre os materiais que não podem ser cobrados pelas instituições como material escolar.

No total a lista conta com 49 itens, ao Extra de Rondônia a gerente do órgão, Ana Paula Campos de Oliveira, explicou que as escolas estão proibidas de exigir do aluno produtos que são de uso coletivo. “Até o momento nenhuma queixa nesse sentido foi registrado”, afirmou Ana Paula.

De acordo com a gerente do órgão, a lei permite que alguns itens em determinada quantidade possam ser incluídos na lista. “É importante que pais e responsáveis fiquem atentos para assim evitar excessos por parte da escola”, destacou Ana Paula.

E concluiu dizendo “na hora da compra faça cotação de preço e verifiquem a qualidade do produto, pois esses são cuidados importantes. Não deixem de procurar o PROCON caso se sintam lesados”.

Para mais informações procure PROCON, localizado na Avenida Celso Mazutti nº 5167 Bairro Jardim Eldorado, telefone para contato (069) 3322-4941.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra de Rondônia