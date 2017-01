GARANTIDO: Rosani Donadon consegue empenho de R$ 500 mil para aquisição de equipamentos hospitalares

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), recebeu uma importante notícia nesta sexta-feira, 13.

O senador Sebastião Valadares (PDT), que assumiu o cargo substituindo o titular Acir Gurgacz, encaminhou, via ofício número 014/2017, comprovante da nota de empenho no valor de R$ 500 mil para aquisição de equipamentos hospitalares.

Isto significa que o recurso está garantido e pronto para ser liberado, o que ajudará a reestruturar o setor de saúde pública municipal.

O benefício foi solicitado pela prefeita durante viagem à capital federal, Brasília, em outubro passado. Na ocasião, Rosani solicitou outros recursos destinados ao setor de saúde pública do município de Vilhena.

O senador também garantiu a prefeita que dará continuidade ao projeto de iluminação da BR-364, bem como a duplicação da rodovia federal. Além disso, o senador pedetista reiterou seu compromisso com a iluminação da BR-174 até a sede do campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

“São pessoas de visão e a atuação deles em prol do desenvolvimento de Vilhena será de extrema importância para sua estruturação. Em nome dos vilhenenses, agradeço aos senadores pelo apoio ao nosso município”, comentou Rosani.

Texto e fotos: Assessoria