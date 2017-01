Menor é apreendida por dar soco no filho de seis meses

Um bebê de apenas seis meses deu entrada às pressas no hospital Infantil Cosme e Damião em Porto Velho, após ser agredido pela mãe, uma adolescente de 17 anos.

A criança levou um soco na testa no momento que a acusada tentou agredir o marido durante a manhã desta segunda-feira, 16.

Segundo informações policiais, o casal deu início a uma discussão e a jovem partiu para as agressões. A criança que estava no colo do pai, levou a pancada e logo os envolvidos entraram em desespero, gritos.

Vizinhos ouviram pedidos de socorro e acionaram a polícia. Na chegada da guarnição, a jovem tentou esconder o bebê, porém não obteve sucesso.

A criança foi localizada com uma lesão e encaminhada para a unidade de saúde. A agressora recebeu voz de apreensão pelo crime de maus tratos e foi levada para a Central de Flagrantes. A confusão aconteceu no bairro Mariana, região Leste.

Fonte: RONDONIAOVIVO