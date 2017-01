Revista no presídio Cone Sul revela armas e celulares

Agentes Penitenciários, Polícia Militar e GOE (Grupo de Operações Especiais) fizeram uma revista nas celas do Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena.

Na busca os oficiais encontraram diversas facas artesanais, além de aparelhos celulares, componentes eletrônicos e material usado na confecção das facas.

Após algumas rebeliões e massacres acontecidos em presídios na região norte do país, a direção do Presídio Cone Sul informou a reportagem do Extra de Rondônia que medidas de segurança estão sendo adotadas para evitar que Vilhena seja a próxima manchete nacional.

O Estado faz investimentos e tenta combater a força dos grupos criminosos que atuam no país como; PCC (Primeiro Comando da Capital), CV (Comando Vermelho), e FDN (Família do Norte). Porém, segundo especialistas na área, a situação não será controlada tão facilmente.

Uma nova chacina aconteceu no último sábado e durou até domingo, 16, no presídio de Alcaçuz, RN.

Segundo informações do governo passadas a imprensa local, foram 26 mortos, quase todos decapitados.

Os presos da facção “Sindicato do Crime do RN” reivindicam a transferência de todos os detentos que são do grupo rival PCC e deram o seguinte recado, “Queremos paz, mas não fugiremos á guerra!”

Os detentos alegam que o número de mortos é bem maior do que o divulgado pelas autoridades.

Nossa reportagem irá entrevistar a direção do presídio Cone Sul a fim de saber quais serão as medidas de segurança adotadas para evitar que o mesmo não ocorra em nossa cidade.

Texto: Extra de Rondônia