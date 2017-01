Tenente do Corpo de Bombeiros de Rondônia é morto a tiros na frente da esposa

Um tenente da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros de Rondônia, identificado como João Pereira, 56 anos, foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira (16), durante pescaria na linha 651, do balneário Rio Preto, em Candeias do Jamari. Dois criminosos ainda não identificados são suspeitos do crime.

Nossa reportagem apurou que, o militar tinha ido pescar na companhia da esposa, quando por volta das 09h30, chegaram dois indivíduos numa motocicleta e um dos criminosos efetuou vários tiros na vítima. Após a execução, a dupla de bandidos empreendeu fuga.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica foram acionadas para o local e, após os trabalhos de praxe, o corpo foi removido ao Instituto Médico legal ( IML), na capital.

J. Pereira – como era conhecido, foi cruelmente morto com 5 tiros de pistola . 40 na cabeça e um na boca, que transfixou. A Polícia Civil investiga o crime. A mulher do tenente presenciou toda a cena e por sorte não foi atingida. O bombeiro era morador da cidade de Candeias do Jamari.

Fonte: Alerta Rondônia