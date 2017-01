Vilhena se candidata para sediar Jogos Intermunicipais em RO

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Esporte (SEMEC), se candidatou a cidade sede dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) em 2017.

A inscrição do município foi realizada na Coordenadoria de Esporte da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

O secretário municipal de esportes, Natal Pimenta Jacob, o popular Natalzinho, destacou que Vilhena tem a capacidade de sediar os jogos, pois em 2014 recebeu a competição.

“Serão 12 dias de competições com a participação de mais de 2800 atletas. E sediar o JIR será muito importante para Vilhena, visto que, além de fomentar a prática de esporte no município, o evento também aquece a economia”, disse Natalzinho.

O titular da Semec ressaltou que o município condições ideais para a realização das competições com quatro ginásios, estádio, pista de atletismo, piscina, além de outras atividades esportivas à disposição.

“A rede hoteleira e a logística da cidade possibilita o bom andamento dos jogos bem como o bem estar dos atletas”, salientou Natalzinho, que também destacou o apoio da prefeita Rosani Donadon (PMDB) ao projeto.

Segundo Natalzinho, Vilhena concorre com as cidades de Ji-Paraná, Presidente Médici e Ariquemes, sediar a 11ª edição do JIR. Em breve, a Sejucel deve divulgar o resultado da escolha do município para sediar os jogos.

Texto e foto: Assessoria