Integrantes do PCC são presos após roubar e tentar incendiar ônibus

Jackson L.M (19), Salomão J.G (23), Lucas F.N (22), Carolina S.O (30) e Marcilene S.L (41), foram presos na noite de segunda-feira (16), em diferentes pontos de Porto Velho, após praticaram arrastão (roubo), e tentar incendiar um ônibus de linha a mando da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Com os bandidos a polícia apreendeu quatro pistolas, sendo uma calibre 9 mm, três Ponto 40 e munições.

Testemunhas presenciaram o bando em atitude suspeita dentro de um carro modelo Voyage e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição passou a monitorar os suspeitos ne descobriu que eles haviam entrado em um ônibus e praticaram roubo. A ação aconteceu no final da Avenida Amazonas, bairro Jardim Santana. Um dos suspeitos entrou com um galão de gasolina no veículo e ateou fogo. Por muita sorte, populares impediram que o coletivo fosse consumido.

Os policiais fizeram diligências na região e encontraram o veículo na Avenida Amazonas, esquina com Rua Emídio Alves Feitosa que era dirigido por Lucas. Durante revista foi localizada uma das pistolas e munições.

Quando questionado o suspeito delatou o restante do bando, que foi preso em locais diferentes com o restante do armamento.

Os criminosos disseram aos policiais que as armas seriam usadas para praticar assalto a mando de membros do PCC, que estão encarcerados. O bando foi levado para a delegacia e apresentado ao responsável pelo plantão.

Fonte: Rondoniaovivo