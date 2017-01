Prefeitura de Colorado realiza Processo Seletivo destinado a 30 vagas de Professor

A Prefeitura de Colorado do Oeste, no Estado de Rondônia, anuncia as inscrições para o Processo Seletivo com validade de um ano, e que tem como intuito a contratação de Professor de Educação Básica Infantil e Fundamental.

São 30 vagas disponíveis para atuarem na Zona Urbana e Rural por 40h semanais a receber R$ 1.917,91 por mês.

Para realizar as inscrições, o candidato deve munido de seus documentos, comparecer na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), localizada na Avenida Paulo de Assis Ribeiro, nº 3956, Centro, 7h às 13h entre os dias 17 e 20 de janeiro de 2017.

A seleção será por meio de avaliação de títulos que devem ser entregues no ato de inscrição, conforme o edital completo que está disponível em nosso site.

Fonte: André Fortunato