Procurador do Município desmente Evandro Padovani

Na manhã desta terça-feira 17 o advogado Mario Gardini conversou com a reportagem do Extra de Rondônia e na ocasião contestou a versão apresentada pelo secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, sobre a questão dos tratores que foram cedidos ao Município e deveriam ter sido encaminhados à seis associações de produtores da cidade.

O procurador-geral de Vilhena confirmou a denúncia do presidente da Associação dos Chacareiros do Setor Vilhena, Francisco de Assis da Silva Nogueira.

“O secretário de agricultura do Estado não quer que as máquinas sejam concedidas em regime de comodato a essas associações, e exigiu a realização de uma Chamada Pública para que outras entidades tenham oportunidade de tentar ficar com os equipamentos”, garantiu Mario Gardini. Ele acrescentou que Padovani foi ríspido e “fez a maior celeuma em torno da questão, e disse que se não for assim os tratores devem ficar a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura”.

O procurador entende que houve um compromisso firmado entre a deputada, o Município e seis entidades específicas, “por isso o justo é que aquele acordo do ano passado seja cumprido, independente da vontade do secretário estadual”. Gardini declarou que está buscando a forma legal de contemplar o acordo, e que nos próximos dias dará uma posição oficial sobre o caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação