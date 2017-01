Só na Bença é elogiado pelos trabalhos desenvolvidos em Rondônia

Os trabalhos desenvolvidos pelo deputado estadual Só na Bença (PMDB) foram elogiados na primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Primavera de Rondônia, que contou com a presença do parlamentar.

Vereadores do PMDB e Solidariedade destacaram as emendas individuais definadas por Só na Bença àquele município e que contribuíram para investimentos em diversos setores.

Cristovão Lourenço (SD), presidente da Câmara, destacou que o deputado destinou R$ 600 mil. “Considerando que Primavera de Rondônia é um município em crescimento, as emendas foram fundamentais para as áreas da saúde e infraestrutura rural”, disse.

Os vereadores Professor Fábio e Zé Bedeu, ambos do PMDB, destacaram os trabalhos anteriores realizados por Só na Bença, desde que chegou ao município – do cuidado com as pessoas que necessitam de atendimento médico especializado ao empenho para melhorias das escolas públicas e estradas vicinais.

“Primavera de Rondônia é um marco em minha vida. Aqui foi onde tudo começou”, declarou o deputado Só na Bença ao iniciar o discurso na tribuna do plenário da Câmara de Vereadores.

“É um privilégio participar dessa primeira Sessão Ordinária e ter o meu trabalho reconhecido pelos vereadores. Tenho um apreço muito grande com a população rondoniense e peço que as pessoas acompanhem o que tenho realizado na Assembleia Legislativa. Se estou deputado estadual é porque elas acreditam no que fiz e continuo realizando em prol dos municípios deste estado, e no carinho que tenho por elas”, destacou Só na Bença.

Ele renovou o compromisso com o município de Primavera de Rondônia e informou que definirá com os referidos vereadores a alocação de verbas para o ano de 2017. “Juntos, decidiremos onde investir R$ 500 mil de emenda parlamentar individual”, afirmou o deputado Só na Bença.

Autor e foto: Assessoria