Bombeiros resgatam homem depressivo que ameaçava se jogar de caixa d’agua em Cerejeiras

Os homens do Corpo de Bombeiros (CB) da cidade de Cerejeiras tiveram bastante trabalho já nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 18, no centro da cidade. Um homem com sinais depressivos subiu em cima da caixa d’agua e ameaçava se matar.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, que não terá sua identidade revelada, foi até a caixa d’agua localizada ao lado do terminal rodoviário e passou a ameaçar em tirar a própria vida. Duas viaturas de resgate se dirigiram ao local do fato.

Após uma longa conversa com o CB, o homem decidiu se entregar e foi resgatado. Ele foi conduzido ao pronto atendimento do hospital municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia