Câmara recebe pedido de cassação de Graebin, Donadon e Carmozino

Foi noticiado há poucos instantes pela TV Vilhena que um morador da cidade protocolou na segunda-feira 16 pedido de cassação dos mandatos dos três vereadores reeleitos que estão na cadeia. Segundo a repórter, a informação foi confirmada pelo Presidente da Casa, Adilson de Oliveira.

Segundo a notícia, o cidadão em questão argumenta que Vanderlei Graebin, Carmozino Alves e Junior Donadon agiram de forma a prejudicar a população e Município, mas não há detalhes do embasamento legal para o pedido.

O procedimento, de acordo com o noticiário, deverá primeiro passar pelo Plenário do Legislativo na próxima sessão que acontecer, seja extraordinária ou na primeira ordinária desta legislatura, que acontece no dia sete de fevereiro. O trâmite do processo parlamentar deve durar noventa dias.

A reportagem do Extra de Rondônia confirmou com a Diretoria de Comunicação da Câmara que o pedido foi realmente protocolado, e que se trata da iniciativa do Presidente da Associação de Defesa da Cidadania, Caetano Neto.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto e Montagem: Extra de Rondônia