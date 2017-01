Concorra a ingressos para show de Antony & Gabriel em Colorado

A dupla paranaense, Antony & Gabriel, se apresentar em Colorado do Oeste, no dia 3 de fevereiro. O Extra de Rondônia em parceria com a organização vai sortear para os internautas cinco ingressos para o show.

Os cantores prometem agitar o público com os hits “Eu te amo pinga”, “TCC”, “Sou cachaceiro”, dentre outros sucessos nacionais.

Ingressos seguem disponíveis nos pontos de vendas: Lanchonete Degraus, Estação do Pão, Doidão Confecções e Doidão Calçados, e Ubiratam Confecções, loja em Colorado e Cerejeiras.

O evento é uma realização de Beto Produções e LM Eventos. Informações sobre o show e camarotes podem ser obtidas pelos telefones (69) 9 8118- 0932/ 9 8433 4843

Para participar da promoção e concorrer aos ingressos os internautas têm que responder à seguinte pergunta: “Em que dia acontece o show da dupla Antony & Gabriel em Colorado?”.

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato.

O sorteio será realizado na segunda-feira, 23, e o nome dos ganhadores será divulgado no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação