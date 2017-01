Deputado fará maratona de visitas no Cone Sul

O deputado estadual Jesuíno Boabaid (PMN) fará uma maratona de visitas por cidades do Cone Sul de Rondônia.

A primeira cidade a ser visitada pelo parlamentar é Chupinguaia, onde Jesuíno Boabaid se reunirá às 09h00 de quinta-feira, 19 de janeiro, com policiais militares na sede do Batalhão da Polícia Militar.

A viagem segue e às 14h00 o deputado terá um encontro com militares nas instalações do 3º Batalhão da Polícia Militar em Vilhena. A assessoria de comunicação de Boabaid, tentar agendar uma visita na delegacia Regional de Polícia Civil de Vilhena para verificar as condições de trabalho dos policiais civis e buscar interceder junto ao governador por melhorias na unidade local.

Às 17h00 em Colorado do Oeste, o parlamentar terá um encontro também na sede do BPM local com militares, após o encontro Jesuíno se deslocará até a cidade de Cerejeiras, onde se encerará as visitas na região Cone Sul.

Nos encontros, serão discutidas questões de segurança pública, escalas dos policiais, condições de trabalho, sistema previdenciário dos militares e promoções relativas aos anos de 98, 2002, 2006 e de 2007 em diante.

Jesuíno Boabaid preside na atualidade a Comissão de Segurança Pública do Estado de Rondônia.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação